Porta-voz oficial de partido político é morto no Iraque O porta-voz da Organização dos que Rejeitam as Eleições Falseadas (Oref), Muhamad Shihab al-Duleime, morreu na noite deste sábado baleado por um grupo de homens armados em um bairro de Bagdá, informaram neste domingo fontes policiais. A Oref foi criada após as eleições parlamentares de dezembro que deram a vitória à xiita Aliança Unida Iraquiana (AUI). Entre os partidos que compõe este grupo opositor encontram-se a Frente do Consenso Iraquiano (FCI), uma coalizão formada por três partidos sunitas, assim como a Lista do Acordo Nacional Iraquiano, dirigida pelo ex-primeiro-ministro, o xiita laico Iyad Allawi, além de outros partidos sunitas, xiitas e de diferentes origens étnicas. Duleimi, muçulmano sunita, tinha sido seqüestrado no mês passado e libertado três dias mais tarde. Por outra parte, dois policiais morreram neste domingo e outros dois ficaram feridos em dois ataques distintos cometidos no norte e no leste de Bagdá. Segundo fontes policiais, o primeiro ataque aconteceu no bairro xiita de Kazimiya, no norte de Bagdá, enquanto o segundo ocorreu na rua de Canat, no leste da capital.