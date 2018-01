Porta-voz saudita afirma desconhecer morte de Bin Laden Um porta-voz oficial do Governo saudita negou qualquer conhecimento sobre a veracidade da informação publicada neste sábado por um jornal francês que anunciava a morte do líder da Al Qaeda, Osama bin Laden. O porta-voz do Ministério do Interior saudita, Mansur al-Turqui, afirmou ao jornal "Al Sharq Al Awsat" que não possuía nenhuma informação relevante sobre o publicado em relação à suposta morte do líder da rede terrorista. Até o momento, o Governo saudita não havia comentado nada sobre a informação, que não foi confirmada pelo Governo francês ou pelo dos Estados Unidos. O jornal regional francês "L´Est Republicain" informou neste sábado em sua página de internet que o dirigente terrorista, que estaria no dia 23 de agosto no Paquistão, teria morrido de tifo. A publicação francesa, que cita um documento da espionagem da França com informação atribuída aos serviços secretos franceses, acrescentava que Bin Laden padeceu de uma paralisia parcial de seus membros inferiores e não pôde ser tratado por causa de seu isolamento geográfico. Bin Laden, de origem saudita, é acusado pelo Governo americano de ser o responsável dos atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos.