Portas abertas da Alemanha

Foi o Süddeutsche Zeitung que lançou a pergunta. Para o jornal alemão, Angela Merkel forneceu “combustível” para Marine Le Pen. Como? Abrindo as portas da Alemanha, e portanto da Europa, para as multidões de imigrantes do Oriente Médio e da África.

Na própria Alemanha, a chanceler que é a dirigente mais sólida do continente, sofreu um abalo pela decisão que tomou no meio do ano ao abrir as portas da Alemanha para os imigrantes, uma decisão, corajosa, generosa e também perigosa.

A popularidade da chanceler caiu bruscamente. Mesmo na coalizão de governo que ela comanda habilmente, vários “barões” denunciaram sua irresponsabilidade e deploraram a atração enorme que ela provocou nos sírios, afegãos, líbios, etc.

De fato, dados publicados em Berlim nos deixam aturdidos. Entre janeiro e novembro a Alemanha acolheu em seu território 964.574 requerentes de asilo. A metade é de sírios (483.946) e também afegãos (127.540) e iraquianos (93.343). Diante dessa multidão, a França parece uma velha senhora destoante que bate a porta no nariz de todos os pedestres cuja pele não seja irrepreensivelmente clara.

Nesse aspecto, é preciso dizer que a Alemanha tem uma tradição bastante particular. É um país que acolhe. Em 1955 Bonn assinou com Roma um acordo bilateral para atrair italianos para o país. Em 1961 foi com a Turquia que o mesmo tipo de acordo foi firmado. Hoje, a comunidade turca constitui principal estrangeira na Alemanha. Mais tarde, pactos similares foram feitos com Grécia, Espanha e Marrocos.

Angela Merkel ao celebrar essa política de “trabalhadores convidados”, afirma hoje que “os alemães aprenderam que a abertura do espírito não lhes tira a identidade de sua cultura, mas os enriquece” (frase que, na França, não será pronunciada por nenhum líder político, seja de direita ou socialista, talvez apenas por alguns agitadores internacionalistas barbudos e “esquerdistas”).

É verdade que em 2015 a questão dos imigrantes se apresentou em termos novos e inquietantes, pois a pregação integrista dos muçulmanos (Estado Islâmico, Al-Qaeda, Al-Nusra, salafismo, Irmandade Muçulmana, etc) contamina as longas colunas de imigrantes que chegam à Grécia ou Itália e se dirigem para o centro do Velho Continente. Há a suspeita de que um dos assassinos que no dia 13 mataram centenas de inocentes em Paris, chegou à França pela Grécia, por onde tem passado uma multidão de imigrantes sírios.

Isto explica porque não é absurdo pensar que a abertura da Europa aos imigrantes proclamada por Angela Merkel deu argumentos para a Frente Nacional. Mesmo na Alemanha, aliás, a presença de eventuais jihadistas entre os imigrantes é uma questão inquietante. Berlim já implementou ações para reduzir o número de novos imigrantes. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

GILLES LAPOUGE É CORRESPONDENTE EM PARIS