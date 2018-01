Portland se une a São Francisco e permite casamento gay Dezenas de casais homossexuais receberam licenças matrimoniais hoje em Portland, depois que o condado do Estado de Oregon se uniu ao movimento nacional pelo casamento gay iniciado por São Francisco e uma pequena cidade de Nova York. Cerca de 50 pessoas formaram rapidamente uma fila para receber a certidão no comissariado de Portland. Mary Li e sua parceira, Rebecca Kennedy, foram as primeiras a pegar um certificado. "Não posso descrever o quão feliz me sinto", disse ela, mostrando o nome dela e o da parceira sob o selo do condado. Ao mesmo tempo, o promotor-geral do Estado de Nova York, Eliot Spitzer, entrou no debate nacional, afirmando em um comunicado, obtido pela Associated Press, que a lei atual proibe casamentos gay. No entanto, ele afirmou que deixará para as cortes a decisão sobre o tema. Spitzer fez questão de dizer que é favorável a uma mudança na lei para permitir que pessoas do mesmo sexo se casem. "Pessoalmente, sou a favor da mudança, mas devo respeitar a lei como ela é hoje".