Porto Rico expõe desafio de Obama entre hispânicos Enquanto a disputa pela candidatura democrata à Casa Branca vai chegando ao final, a ampla vitória de Hillary Clinton em Porto Rico expõe as dificuldades de seu rival Barack Obama na disputa pelo voto hispânico. Hillary teve dois terços dos votos na ilha, confirmando sua popularidade entre os hispânicos, o eleitorado que mais cresce nos EUA. Segundo estimativa do jornal The Washington Post, nesses cinco meses de disputa Hillary conseguiu 61 por cento dos votos hispânicos, contra 35 para Obama. Em Estados como Flórida, Novo México, Arizona e Colorado, os hispânicos representam uma parcela decisiva do eleitorado, e por isso Obama terá de conquistá-los caso seja indicado para disputar a eleição de novembro contra o republicano John McCain. "Ele terá de definir melhor sua visão sobre a economia e como melhorar a situação do emprego, das pensões e da educação para os hispânicos, os afro-descendentes e os mais pobres, aqueles que não são das elites", disse à Reuters o analista Ethan Siegal, do The Washington Exchange, que monitora temas políticos para investidores na capital norte-americana. A disputa democrata termina na terça-feira, com as primárias de Dakota do Sul e Montana. Obama está a cerca de 40 delegados dos 2.118 necessários para conquistar a indicação. Além dos hispânicos, Hillary tem a preferência também das mulheres e dos eleitores brancos mais pobres. Larry Sabato, diretor do Centro para a Política da Universidade da Virgínia, disse que Obama deveria procurar um companheiro de chapa com apelo junto ao eleitorado latino, como o governador do Novo México, Bill Richardson, que já declarou apoio ao senador. Richardson teria a vantagem também de dar peso à chapa em questões de política externa, pois já foi negociador de conflitos e embaixador dos EUA nas Nações Unidas.