Portugal abre ´maior usina de energia solar do mundo´ Portugal inaugurou na quarta-feira, 28, o que diz ser a "maior usina de energia solar do mundo", como parte de seus esforços para reduzir a importação de energia e a emissão de gases do efeito estufa. A usina foi construída por empresas portuguesas e americanas, perto da cidade de Serpa, na região do Alentejo, no sul do país. Segundo autoridades portuguesas, a usina deverá produzir energia suficiente para 8 mil casas. Ela cobre uma área de cerca de 60 hectares dominada tradicionalmente por oliveiras. A usina foi projetada por PowerLight, que também vai operá-la e mantê-la. Segundo correspondentes, Portugal está fazendo um esforço considerável para produzir energia renovável, com projetos de usinas de energia solar, de ondas e de energia eólica. "Portugal tem o objetivo de produzir 45% de eletricidade de fontes renováveis. E destes 45%, 15% virão de biomassa e de energia solar. É uma das metas mais ambiciosas não apenas da Europa, mas do mundo", disse o ministro da Economia do país, Manuel Pinho, segundo a agência de notícias Reuters. O país planeja investir até US$ 10 bilhões em energia renovável nos próximos cinco anos.