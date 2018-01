Portugal aumenta segurança para Eurocopa e Rock in Rio O presidente de Portugal, Jorge Sampaio, afirmou hoje que, após os atentados extremistas ocorridos em Madri, o país deverá intensificar a segurança em dois grandes eventos previstos para os próximos meses: a Eurocopa (que começará no dia 12 de junho) e o Rock in Rio Lisboa (entre 28 e 30 de maio e 3 e 6 de junho). No primeiro, são esperados cerca de 1,2 milhão de torcedores de futebol, e no segundo, cerca de 600 mil fãs de rock and roll. Portugal apoiou a invasão americana do Iraque e posteriormente enviou tropas ao país árabe. Por este motivo, é considerado um alvo provável do extremismo islâmico.