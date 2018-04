Portugal e França afirmam preocupação com Ucrânia

A França está "profundamente preocupada com as informações vinda da Crimeia de uma movimentação significativa de forças armadas na região", afirmou o ministro de Relações Exteriores do país, Laurent Fabius. Segundo o ministro, os diplomatas franceses estão em constante contato com as autoridades ucranianas e russa para discutir a crise. No entanto, Fabius não comentou se Moscou teria realmente enviado tropas ao país vizinho.

Na manhã deste sábado, o ministro de Defesa da Ucrânia acusou a Rússia de ter enviado, ainda na sexta-feira (28), tropas para a região da Crimeia. Ao todo, 6 mil soldados russos estariam na península.

Há pouco, o gabinete de imprensa do presidente Vladimir Putin confirmou que o líder russo solicitou formalmente a aprovação parlamentar para o uso de forças militares na Ucrânia.