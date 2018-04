Portugal enfrenta greve no setor de transportes públicos Usuários de transporte público das principais cidades de Portugal tiveram dificuldades para trabalhar nesta terça-feira, em razão de uma greve dos funcionários do setor contra um congelamento de salários. A polícia disse que o tráfego estava pesado e que havia congestionamentos nas ruas da capital, Lisboa, e na segunda maior cidade do país, Porto. As pessoas tiveram de ir para o trabalho de carro, depois que engenheiros ferroviários, motoristas de ônibus e de balsa não compareceram ao trabalho.