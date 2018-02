Portugal quer laços mais fortes entre UE e AL O primeiro-ministro de Portugal, Antonio Guterres, disse que seu país quer o fortalecimento dos laços econômicos e políticos entre a União Européia e a América Latina. Guterres fez essa declaração ao fim de uma reunião com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Ele também disse apoiar as conversações entre a União Européia e o Mercosul, para um acordo de livre comércio entre os dois blocos. Portugal foi a quarta etapa de um giro de 17 dias do presidente Chávez pela Europa e norte da África. Ele já esteve na Líbia, na Bélgica e na Áustria e deverá visitar também a Noruega e o Reino Unido. Chávez, cuja volta à Venezuela está prevista para 24 de outubro, disse que poderá visitar também a Argélia, o Irã e a Arábia Saudita antes de retornar a seu país.