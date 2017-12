Portugal quer restringir imigração O governo português deu hoje o primeiro passo para fechar ainda mais as portas aos imigrantes. Numa medida que pode afetar entre 20.000 e 40.000 brasileiros que estão em Portugal, anunciou que vai pedir autorização do parlamento para alterar o Regime de Entrada, Saída e Afastamento do Território Nacional. Resultado da virada para a direita da Europa, a nova lei é uma proposta da campanha do governo de centro-direita, eleito em 17 de março. "Sabemos que infelizmente só nos últimos dois anos entraram no espaço nacional centenas de milhares de imigrantes, dos quais 200.000 tiveram sua situação legalizada. Muitos desses cidadãos são vítimas de redes de imigração ilegal e vivem sob o controle de redes mafiosas", afirmou o ministro português da Administração Interna (Interior), Antônio José de Figueiredo Lopes. Para o ministro, o objetivo da nova lei - que deve demorar pelo menos quatro meses para entrar em vigor - é ser um exemplo. "A nova lei tem como objetivo dar um sinal às pessoas. Não vai haver legalização extraordinária dos que estão em Portugal. Vamos acabar com o fornecimento de vistos de trabalho a quem já está em Portugal". Apesar de dificultar a legalização, o governo afirma que a lei vai defender os imigrantes em Portugal: "Talvez aumentemos as penas para quem emprega pessoas em situação ilegal. Será uma forma de garantir que os imigrantes que escolheram o país para viver tenham condições de vida e de integração no país. Com o apoio das prefeituras saberemos se há condições de alojamento e locais para os seus filhos nas escolas", diz o ministro. Será mantida a regra de que os imigrantes podem trazer suas famílias. Segundo Lopes, os estrangeiros que estiverem no país sem ter sua situação legalizada terão de ir embora. A medida atinge todos os que entraram em Portugal sem visto de trabalho depois de 30 de novembro do ano passado. "Eu calculo que desde novembro tenham entrado pelo menos 5.000 brasileiros", conta Sarah Negreiros, diretora da Casa do Brasil, uma associação de brasileiros existente em Lisboa. Além desses, muitos brasileiros que chegaram antes não têm contrato de trabalho e por isso não conseguiram a legalização. Segundo os dados oficiais, os brasileiros são o segundo maior grupo da legalização extraordinária do ano passado. Em primeiro ficaram os ucranianos, com 45.000, e em segundo os brasileiros, com 42.000. Agora, para conseguir legalizar sua situação, o imigrante vai ter de ir até o consulado português e esperar que haja vaga de trabalho. O governo só vai deixar entrar a quantidade prevista nos estudos periódicos feitos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O estudo prevê para este ano que o mercado de trabalho português necessita de 27.000 trabalhadores e o governo vai dar prioridade a pessoal especializado, principalmente nas áreas de tecnologia.