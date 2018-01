Portugal reforça segurança após atentados em Madri O primeiro-ministro de Portugal, José Durão Barroso, informou que o país adotou medidas de segurança para evitar atentados terroristas após explosões de bombas em Madri terem matado 200 pessoas. "Eu determinei que seja feita uma reavaliação da segurança em Portugal, contra atentados terroristas", disse Durão Barroso. Ele pediu aos portugueses que fiquem calmos. "De acordo com as informações disponíveis, não há nenhuma ameaça confiável direcionada especificamente contra Portugal", disse o primeiro-ministro a jornalistas após reunir-se com o presidente, Jorge Sampaio, para discutir a questão. O ministro do Interior, Antonio Figueiredo Lopes, disse que representantes da polícia, de guardas de fronteira, de serviços de imigração e de inteligência ampliaram a checagem de informações e estão reunindo-se regularmente. Autoridades disseram que um comitê anti-terrorista está se reunindo diariamente, e não mais semanalmente. O governo disse que vai colocar mais polícia na fronteira com a Espanha e Portugal e vai aumentar a segurança nas embaixads dos EUA, Reino Unido e Espanha, bem como nos aeroportos. Representantes do serviço de imigração pediram ao governo que reintroduza controles na fronteira com a Espanha, mas Figueiredo Lopes disse que não planeja fazer isso agora. Portugal foi um dos países que apoiaram a invasão liderada pelos EUA ao Iraque e enviou tropas ao país. As informações são da agência Dow Jones.