Portugal reforça segurança nas fronteiras após atentados O ministro do Interior de Portugal, Antonio Figueiredo Lopes, anunciou hoje, no Parlamento, que os acordos de Schengen para o livre trânsito nas fronteiras serão suspensos durante o Rock in Rio Lisboa e a Eurocopa. Figueiredo Lopes foi ao Parlamento para informar aos deputados as novas medidas adotadas pelo governo português na prevenção e combate ao terrorismo, depois dos atentados de Madri. O Rock in Rio Lisboa será realizado entre os dias 28 e 30 de maio e de 4 a 6 de junho. A Eurocopa de seleções começa no dia 12 de junho na cidade de Porto (norte) e a final será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 4 de julho. O ministro destacou que 20 mil oficiais da Polícia e de outros serviços de segurança reforçarão os aeroportos, locais "com grandes aglomerações de público" e as fronteiras. Por outro lado Figueiredo Lopes admitiu que o Governo poderá solicitar ajuda à Otan para prevenir possíveis ataques terroristas durante a Eurocopa 2004. "O terrorismo é um fenômeno internacional e seu horror não reconhece fronteiras", disse o ministro, que assegurou que "não há ameaça crível" neste momento contra Portugal. Figueiredo Lopes acrescentou que "como conseqüência dos atentados de Madri" a Unidade de Coordenação Antiterrorista (Ucat) se reúne diariamente. Ele informou aos deputados que desde 14 de março a Ucat se reúne diariamente, e não semanalmente como fazia até agora, e que este esquema será mantido até o fim da Eurocopa. Também acrescentou que esta unidade contra o terrorismo se mantém ativa 24 horas por dia e que seus relatórios são transmitidos de imediato ao primeiro-ministro e ao ministro do Interior.