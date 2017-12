Portugal terá trem de alta velocidade para Espanha O governo de Portugal informou que vai manter o plano de construir uma linha de trem de alta velocidade para a Espanha, um projeto que estava em risco por causa dos cortes nos gastos governamentais. O projeto deverá custar cerca de ? 4,98 bilhões (US$ 4,88 bilhões). O porta-voz do governo, Nuno Morais Sarmento, disse que os detalhes do plano só serão divulgados depois de consultas com as autoridades espanholas. Ele acredita que serão construídas duas linhas. O plano sobre a linha ferroviária, que reduzirá o tempo de viagem entre Lisboa e Madri a cerca de três horas, menos da metade do tempo atual, foi anunciado há dois anos pelo então governo socialista. O governo conservador, que assumiu depois da eleição geral de março passado, está revisando os projetos aprovados pela administração anterior.