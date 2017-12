Português é indicado para presidir Comissão Européia O primeiro-ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso, partidário de fortes laços com Washington, despontou neste domingo como próximo presidente da Comissão Européia, o mais poderoso cargo da União Européia (UE). O primeiro-ministro da Irlanda, Bertie Ahern, cujo país detém atualmente a presidência de turno da UE, anunciou que indicará Durão Barroso para o cargo na reunião do Conselho Europeu na terça-feira, em Bruxelas. "Nos últimos dias, consultei meus colegas e estou muito satisfeito de poder confirmar que há grande apoio para a designação de Durão Barroso como presidente da Comissão", disse Ahern. A designação encerrará semanas de discussões, que levaram a Grã-Bretanha a se desentender com França e Alemanha, revivendo rivalidades que haviam surgido sobre a guerra no Iraque. Os líderes da UE não haviam conseguido chegar a consenso sobre o sucessor do italiano Romano Prodi (cujo mandato termina em 31 de outubro) num encontro no início do mês em Bruxelas, quando foi fechado acordo para uma nova Constituição da UE. Depois de ser oficialmente indicado, Durão Barroso será submetido à aprovação do Parlamento Europeu em julho. O prefeito de Lisboa, Pedro Santana Lopes, deve substituir Durão Barroso na chefia do governo português.