Pós-guerra no Iraque pode custar US$ 50 bi por ano Operações pós-guerra no Iraque poderiam custar aos Estados Unidos e a seus aliados até US$ 50 bilhões por ano, avaliou hoje um destacado ?think-tank? (centro de estudos) militar. Uma ocupação liderada pelos EUA e uma força de paz de 50.000 a 200.000 soldados custariam entre US$ 12 bilhões e US$ 50 bilhões por ano, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (sigla em inglês, IISS). O IISS usou estimativas dos EUA, de que uma operação de manutenção de paz na Bósnia custa US$ 250 mil por ano. O instituto salientou ser "difícil de prever" a provável duração de qualquer operação pós-guerra no Iraque, mas sugeriu que uma ocupação de cinco anos promovida por 100.000 soldados custaria US$ 125 bilhões. No começo desta semana, o presidente George W. Bush propôs um orçamento militar de US$ 380 bilhões para o ano fiscal que começa em 1º de outubro. No orçamento não há provisão para um possível conflito no Iraque. O relatório do IISS afirma que qualquer conflito bélico irá provavelmente custar menos do que a Guerra do Golfo, de 1991. Ele citou uma estimativa do Escritório Orçamentário do Congresso dos EUA que antevê gastos de US$ 33 bilhões, comparados com os US$ 61 bilhões de 1991, que seriam equivalentes, hoje, a US$ 78 bilhões. O relatório considera que os custos seriam menores por várias razões - como o número menor de forças dos EUA a serem usadas; a existência de menos alvos no Iraque, devido à imposição de zonas de exclusão aérea no país; armas mais precisas dos EUA; e redução de gastos com transporte, já que algumas tropas e equipamentos já estão na região. Para o IISS, a participação britânica em qualquer conflito custaria de US$ 5,2 bilhões a US$ 5,7 bilhões, praticamente o mesmo gasto pela Grã-Bretanha na Guerra do Golfo, levando em conta a inflação no período. O orçamento militar britânico para 2002 é de o equivalente a US$ 39 bilhões. Atualmente, o número de tropas americanas na região do Golfo Pérsico é de cerca de 130.000, devendo chegar a 150.000 em 15 de fevereiro. No início de março, o número deve subir para 200.000 soldados, comparados com os 500.000 mobilizados na Guerra do Golfo. A Grã-Bretanha informou estar enviando cerca de 43.000 militares para a região.