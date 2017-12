Posicionamento de força multinacional é questão de dias, diz Livni O posicionamento da força multinacional no sul do Líbano ocorrerá em questão de dias e não meses, disse a ministra de Exteriores israelense, Tzipi Livni. "Os europeus falam em termos de dias e não meses", disse Livni neste domingo na reunião semanal do conselho de ministros em relação à aplicação da resolução 1701 da ONU que prevê o posicionamento de tropas de interposição internacionais na fronteira entre Israel e Líbano. Segundo Livni, que retornou recentemente de uma viagem pela Europa, os preparativos para a aplicação da resolução são mais sérios agora. A ministra afirmou que a Itália prometeu 3 mil soldados; a França, 2 mil; Espanha, cerca de mil; Polônia, entre 500 e 800; Bélgica, 394; Finlândia, entre 200 e 250; e Alemanha, Holanda e Grécia enviarão forças navais. Israel mantém a mensagem de que qualquer atraso no posicionamento da força pode levar a uma deterioração da situação na região e que enquanto isso se reserva o direito de atuar para evitar a entrada de armamento no Líbano. Líbano e Israel foram protagonistas de um confronto de 33 dias que começou em 12 de julho após a captura de dois soldados israelenses por milicianos da organização xiita libanesa Hezbollah.