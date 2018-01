Possíveis sucessores de Annan fazem campanha na Cúpula de Cuba A Cúpula do Movimento dos Países Não-Alinhados (Noal) realizada em Havana se apresenta como o palco perfeito para os candidatos dos países asiáticos à sucessão de Kofi Annan na Secretária-geral da ONU buscarem apoio internacional. Annan deixará o cargo em dezembro. Tudo parece indicar que seu sucessor será um asiático, já que o posto esteve nas mãos de africanos nos últimos 14 anos e a ONU segue o princípio da representação geográfica. Em 1997, o ganês Annan sucedeu o egípcio Butros Ghali, que tinha assumido o posto em 1992. Agora, seis asiáticos aspiram ao cargo de secretário-geral das Nações Unidas. Um deles é o vice-primeiro-ministro tailandês, Surakiart Sathirathai. Ele foi à capital cubana ao lado do primeiro-ministro de seu país, Thaksin Shinawatra. Antes de sair de Bangcoc, Shinawatra anunciou que seu principal objetivo na reunião de Havana seria promover a candidatura de seu vice-primeiro-ministro entre os não-alinhados. O tailandês já conta com o apoio dos dez membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Brunei, Mianmar, Camboja, Indonésia, Filipinas, Laos, Malásia, Tailândia, Cingapura e Vietnã). Espera-se que em Havana o bloco reafirme seu apoio, numa tentativa de incentivar outras associações regionais, como a Comunidade Andina, formada por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Sathirathai apresentou sua proposta aos representantes da CAN em agosto, em Lima. Havana se apresenta, assim, como o cenário ideal para atrair adeptos à proposta de Sathirathai. Especialista em direito constitucional e desenvolvimento econômico, ao longo de sua carreira ele foi ministro da Fazenda (1995-96) e de Relações Exteriores (2001-05). Sathirathai discursou nos processos de paz na região asiática, foi o artífice do Diálogo de Cooperação para a Ásia e por iniciativa sua o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) proibiu os mísseis antiaéreos portáteis depois do atentado de Bali, em 2002. Mas o tailandês não terá tarefa fácil pela frente, apesar do suposto apoio à sua candidatura, segundo os analistas, de China e Rússia, dois dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Seus concorrentes mais fortes são o cingalês Jayantha Dhanapala, ex-subsecretário-geral da ONU para o desarmamento, e o indiano Shashi Tharoor, subsecretário-geral de informação da ONU, ou seja, o artífice da imagem pública de Annan e da própria organização. Ambos estariam ganhando a simpatia dos membros ocidentais permanentes do Conselho. Mas o indiano enfrenta a desconfiança da China e a rejeição frontal do Paquistão. Dhanapala, por sua vez, goza de grande prestígio em todas as frentes, disseram nesta quarta-feira fontes diplomáticas na capital cubana. Diante da forte concorrência, o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, também tem como prioridade em Havana defender o candidato de seu país. Tharoor já recebeu apoios em julho, em Gana, durante a cúpula presidencial da União Africana. Também concorrem ao cargo o ministro de Relações Exteriores sul-coreano, Ban Ki-moon; o embaixador da Jordânia na ONU, príncipe Zeid Raad Zeid al-Hussein; e o ex-deputado britânico de origem fijiana Niranjan Deva Aditya. Os três, porém, têm menos chances. As adesões que podem ser conseguidas em Cuba são importantes, mas não cruciais. A votação será na Assembléia Geral, mas os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança têm direito a veto. Assim, a última palavra será de Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, Rússia e China. Desde a criação da ONU, há 60 anos, três europeus foram seus dirigentes máximos, além de um asiático, um latino-americano e dois africanos. O único asiático que assumiu o posto foi o birmanês U Thant, entre 1961 e 1971. Um diplomata europeu disse à Efe que o atual fórum também será fundamental para os cerca de 20 países que buscam um posto como membro não-permanente do Conselho de Segurança. O movimento dos não-alinhados é formado por 116 países e receberá a integração do Haiti e de São Cristóvão e Névis nesta XIV Cúpula.