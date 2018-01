Possível candidato da oposição a Bush critica guerra John Kerry, aspirante a candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, na oposição, rompeu a trégua respeitada durante as duas primeiras semanas de guerra contra o Iraque e disparou suas críticas contra a condução da política exterior dos EUA no governo de George W. Bush. Kerry, senador por Massachusetts, acusou Bush de ter "traído a confiança" de muitos países membros da ONU ao decidir atacar o Iraque. Com isso, disse Kerry, o governo americano abriu uma fenda entre os EUA e o resto do mundo "que não poderá ser sanada enquanto Bush estiver na Casa Branca". Os ataques de Kerry contra o atual governo apontam para a multidão de opositores da guerra nos EUA e parecem ter sido ditados pela crescente impopularidade de seu rival Howard Dean, ex-governador de Vermont, que também tem aspirações à candidatura democrata à Casa Branca nas eleições de 2004. Dean é um pacifista convicto no que se refere à operação militar contra o Iraque. Veja o especial :