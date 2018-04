Possível mudança na forma, não no conteúdo Amanhã, o Irã realiza eleições presidenciais. Inútil dizer que o resultado do escrutínio ultrapassará as fronteiras desse grande país. Todo o equilíbrio da Ásia, incluindo Afeganistão e Paquistão, pode mudar de acordo com o vencedor, seja o atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad, que há quatro anos grita que é preciso destruir Israel, ou um dos seus concorrentes. Ahmadinejad, que tem o apoio da rua e dos exaltados, sairá vitorioso? Ou cederá o trono para um dos seus rivais? Eles são três. Aquele que tem alguma possibilidade de derrotá-lo é o ex-primeiro-ministro da década de 80, Mir Hussein Mousavi, que é apoiado por uma ampla coalizão que inclui personalidades de primeira linha, reformadoras e tradicionalistas, convencidas de que é preciso arrancar o Irã dos delírios de Ahmadinejad. Uma mudança de presidente será ainda mais auspiciosa porque Barack Obama "estendeu a mão" ao Irã e não pode ficar com essa mão estendida indefinidamente. Estamos num momento crucial. Mas é preciso não ter ilusões: mesmo que Mousavi seja eleito, o Irã não se tornará, milagrosamente, amigo íntimo do Ocidente. Mas há coisas que não se pode esquecer. Da mesma maneira que os quatro candidatos presidenciais, o guia supremo Ali Khamenei, e o ex-presidente Hashemi Rafsanjani - que financia e atiça a revolta anti-Ahmadinejad -, Mousavi é um herdeiro da Revolução Islâmica do aiatolá Khomeini. E, como o atual presidente, ele também é um fervoroso nacionalista. Ele era primeiro-ministro quando eclodiu a guerra entre Irã e Iraque entre 1980 e 1989. Quanto ao problema crucial do projeto nuclear iraniano, também não deve abandonar esse combate. Enfim, se ele prega um diálogo entre as civilizações, é para esse diálogo comprovar a brilhante superioridade do Islã. Então, qual a diferença entre Ahmadinejad e Mousavi? É a "racionalidade". Claro que ele também pretende levar o Irã ao umbral nuclear, como o Japão, mas respeitando a lei internacional. Sua posição será clara. E ele dará reais garantias. Mas não devemos esperar que, se vitorioso, ele adotará as posições do Ocidente em relação a Israel. Mousavi pertence à esquerda intelectual. É próximo dos palestinos. Não se deve contar com ele para conseguirmos que o Irã se afaste, ou se separe, do Hezbollah ou da Síria. Mousavi é considerado um "reformador", mas é um dos filhos da Revolução Islâmica. Não pretende mudar o regime. Por outro lado, o que se espera dele é que, em se tratando de problemas da sociedade - das mulheres, direitos humanos, cultura, liberdade de pensamento - ele agirá como o ex-presidente Mohamed Khatami, e levará em conta as necessidades e os desejos da sociedade. E nesse campo também, a palavra mágica será "racionalidade". Os transes milenaristas de Ahmadinejad serão substituídos pelas análises frias de alguém que prima pela lógica. Os iranianos sabem disso. As classes mais ricas, os jovens, as mulheres votarão em Mousavi. Mas em compensação, os desfavorecidos parecem não se dispor a abandonar Ahmadinejad. Se, de um lado, o presidente arruinou um país rico como o Irã, foi pródigo em ajuda social. Em segundo lugar, seu discurso apocalíptico encontra no povo um terreno propício. O que se pode observar apenas é que a população tem a impressão de alguma coisa estar mudando. O prefeito de Teerã permitiu que os jovens se exprimissem por meio de grafites, depois de quatro anos de censura teológica e política, uma vez que, para Ahmadinejad, as duas se confundem. Outro sinal: a TV estatal, próxima de Khamenei e sempre às ordens dos tradicionalistas, autorizou este ano sete debates entre os quatro candidatos, oferecendo assim uma magnífica tribuna para os rivais de Ahmadinejad. Assim, nada de muito entusiasmo. De um lado, a vitória de Mousavi não está totalmente garantida. De outro, se vencer, continuará um nacionalista duro e intransigente em questões como o programa nuclear, Israel ou o Ocidente. Com uma pequena diferença, que pode se transformar num abismo: ele se expressará de modo mais racional. * Giles Lapouge é correspondente em Paris