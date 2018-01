Possível vice, Edwards anuncia desistência Um dia depois de não conseguir nenhuma vitória nas dez primárias democratas da "superterça", o senador John Edwards, da Carolina do Norte, anunciou hoje sua retirada da corrida à Casa Branca e definiu seu colega John Kerry como o homem certo para desafiar George W. Bush nas eleições de novembro. "Hoje decidi suspender minha campanha para a presidência dos EUA", disse Edwards a partidários numa escola de Raleigh, Carolina do Norte. "A verdade é que John Kerry tem o que é preciso." Edwards prometeu fazer "tudo que puder" para ajudar Kerry a chegar à Casa Branca. "E peço a vocês que se unam a mim nesta causa", acrescentou, fortemente aplaudido pela multidão. Edwards venceu apenas uma das 30 prévias já realizadas, mas obteve votações expressivas em várias delas, despontando como possível candidato a vice na chapa de Kerry. Um assessor de Edwards disse terça-feira que, se ele for convidado, provavelmente não recusará. Já na noite de terça-feira, Edwards elogiara Kerry, chamando-o de um "grande amigo" que promoveu "uma campanha forte e extraordinária". Com a desistência de seu principal rival e os triunfos arrasadores obtidos na superterça, Kerry, senador pelo Massachusetts, garantiu-se, na prática, como candidato do Partido Democrata à Casa Branca. Ele venceu em nove Estados na terça-feira (só perdeu em Vermont para Howard Dean, ex-governador daquele Estado, que já havia desistido da disputa) e conquistou 974 dos 1.151 delegados que estavam em disputa para a convenção democrata - marcada para julho em Boston. Esses delegados se somam aos 754 que o senador já tinha conquistado nas prévias anteriores. Após a superterça, Edwards somava apenas 529 delegados. O resultado da jornada de primárias deixou Kerry a poucas centenas da cifra de 2.162 delegados, quando ainda faltam prévias em mais de 20 Estados.