Pôster de Bin Laden procurado vai a leilão Um pôster impresso e distribuído pelo FBI em 1999 com Osama bin Laden como procurado da Justiça está à venda com lance mínimo de US$ 2.500 em um site de leilões. Naquela época, Bin Laden já era caçado pelos americanos por ter ordenado os atentados a bomba contra as embaixadas do país no Quênia e na Tanzânia, realizados no ano anterior.