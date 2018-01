Postos Shell são incendiados no Paquistão Homens em motocicletas incendiaram cerca de 12 postos de combustíveis da petrolífera Shell no sul de Karachi, no Paquistão, na madrugada desta quinta-feira, disse a polícia. Não houve feridos. Durante três horas, dois homens em motocicletas passaram de um posto a outro, colocando explosivos em depósitos de lixo, disse o porta-voz da policia local, Malik Sheij. ?Todos os postos atacados pertenciam a Shell?, disse o chefe de polícia Kamal Shah. Segundo ele, empresas estrangeiras na região estão com segurança extra.