Potências da ONU acertam esboço de sanções à Coreia do Norte

Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais o Japão e a Coreia do Sul concordaram nesta quarta-feira, 10, com o esboço de uma resolução da Organização das Nações Unidas que pode aumentar as sanções contra a Coreia do Norte por seu recente teste nuclear, informou um diplomata. A previsão é de que os 15 países que integram o Conselho de Segurança se reúnam ainda nesta quarta-feira para discutir o texto. Segundo diplomatas, a votação seria realizada na sexta-feira.

Segundo a BBC, os Estados Unidos e o Japão vêm pressionando por sanções severas para punir a Coreia do Norte pelo teste nuclear realizado em maio. No entanto, China e Rússia têm demonstrado cuidado para não provocar o governo norte-coreano. O governo americano diz que descarta uma ação militar contra a Coreia do Norte e prefere apostar nos esforços diplomáticos internacionais.

De acordo com diplomatas, o esboço da resolução tem 35 pontos e reafirma a proibição de atividades nucleares e testes com mísseis imposta pela ONU à Coreia do Norte. O texto do esboço de resolução também pede, segundo as fontes diplomáticas, um embargo para o comércio de armas e sanções financeiras contra a Coreia do Norte.

Uma cópia obtida pela AP mostra que entre as propostas dos autores do projeto aparece a permissão para promover buscas em embarcações suspeitas de transportar armas proibidas e material nuclear para o isolado país comunista. Pyongyang já advertiu que considerará a interceptação de seus navios como um ato de guerra.

O projeto de resolução também pede ao regime comunista para retornar ao processo negociador de seis lados (China, Estados Unidos, as duas Coreias, Rússia e Japão) iniciado em Pequim em 2003, que está paralisado por causa das divergências sobre como verificar o estoque atômico do regime comunista.