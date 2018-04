Potências devem ampliar sanções à Coreia do Norte

Potências mundiais alcançaram ontem um acordo sobre um projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU, que define novas sanções contra a Coreia do Norte por seu teste nuclear do dia 25. O projeto, elaborado pelos cinco membros permanentes do CS (China, EUA, França, Grã-Bretanha e Rússia), Japão e Coreia do Sul, foi apresentado ontem pelos EUA durante reunião plenária. Segundo diplomatas, o texto poderá ser votado pelos 15 membros do CS até o fim de semana, provavelmente hoje, já que a aprovação está praticamente assegurada. Durante as mais de duas semanas de negociações, EUA e Japão pressionaram por duras sanções. Mas China e Rússia pediram cautela para não provocar o regime de Pyongyang. DECLARAÇÃO DE GUERRA Na segunda-feira, o jornal oficial Rodong Sinmum disse que o governo norte-coreano interpretará qualquer sanção como uma declaração de guerra e responderá com "as medidas de autodefesa correspondentes". Na terça-feira, Pyongyang disse que em caso de uma provocação usará suas armas nucleares em uma "ofensiva implacável". O projeto de resolução busca ampliar um embargo de armas contra a Coreia do Norte, reduzir as relações econômicas de Pyongyang com o restante do mundo e autorizar buscas em navios em alto-mar suspeitos de transportar armas proibidas ou material que possa ser usado no programa nuclear. De acordo com o projeto, se o responsável pela embarcação não aceitar a busca receberá ordens para dirigir-se a um porto para que as autoridades locais inspecionem o navio. O projeto não autoriza o uso da força para obrigar o navio a ir para um porto. Mas proíbe os países de fornecer combustível ou provisões a embarcações norte-coreanas se houver motivos para suspeitar que transportem armas ou material restrito. As sanções anteriores, adotadas pela ONU e, individualmente, por EUA e Japão, não conseguiram dissuadir as ambições nucleares de Pyongyang. Além de testar um artefato atômico, a Coreia do Norte lançou em abril o que disse ser um foguete para colocar um satélite de comunicações em órbita. No entanto, especialistas acreditam que os norte-coreanos testaram um míssil de longo alcance. A Coreia do Norte também anunciou o abandono de um acordo de trégua que pôs fim aos combates com a Coreia do Sul (1950-53), levando as forças americanas e sul-coreanas e elevar seu nível de alerta militar na Península Coreana. Na segunda-feira, a Coreia do Norte condenou duas jornalistas americanas a 12 anos de trabalhos forçados por entrar ilegalmente no território norte-coreano, ampliando as tensões com os EUA. PROJETO DE RESOLUÇÃO Armas - Estende a todos os tipos de armas o embargo à compra de armamento da Coreia do Norte. Estende a todos tipos de armas, exceto as leves, o embargo à venda de armamento a Pyongyang Inspeções - Autoriza inspeções em alto-mar de navios procedentes da Coreia do Norte ou com destino ao país suspeitos de conter armas ou material que possa ser usado no programa nuclear Apreensão - Autoriza a apreensão de armas proibidas Crédito - Pede aos órgãos internacionais de crédito que rejeitem todo pedido de empréstimo da Coreia do Norte Congelamento - Amplia a lista de entidades norte-coreanas que terão bens no exterior congelados