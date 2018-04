Potências e Liga Árabe discutem exílio de Assad

Os governos dos Estados Unidos, da França e da Grã-Bretanha estão conversando com países árabes sobre a hipótese de oferecer exílio no exterior ao presidente da Síria, Bashar Assad, em troca de sua renúncia do posto. Há mais de dez meses ele enfrenta um movimento insurgente.

Dois dos três países dispostos a aceitar o chefe de Estado seriam a Turquia, sua ex-aliada, e os Emirados Árabes Unidos. A maior dificuldade não é fechar o acordo para o exílio, mas convencer Assad a aceitá-lo.

As negociações em torno de uma oferta de exílio são mais uma tentativa de encerrar o impasse político no qual o país está mergulhado desde o início da rebelião civil, que já atingiu bairros periféricos da capital, Damasco. Em razão da violência da repressão promovida pelo regime Assad, a Liga Árabe, representando 22 países da região, já solicitou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que adote uma resolução exigindo a saída do presidente do poder (mais informações nesta página).

No entanto, os governos da Rússia e da China, aliados históricos da Síria, já informaram que vetariam o texto caso ele seja levado ao conselho. Em Paris, entretanto, essa hipótese não é considerada como completamente afastada, segundo o Ministério das Relações Exteriores da França. Na quarta-feira, o embaixador britânico na ONU, Mark Lyall Grant, disse perceber "o desejo de se obter um texto que poderia ser adotado nos próximos dias".

A alternativa com que trabalham EUA, França e Grã-Bretanha - os demais três membros permanentes do Conselho de Segurança - é buscar uma via diplomática que prescinda da apreciação de russos e chineses na ONU, caso o bloqueio continue. Essa alternativa seria a proposta de exílio voluntário, estratégia que encaminhou a partida de outro líder político da região, o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, que deixou seu cargo após um acordo com a Liga Árabe.

Turquia. Questionado sobre o tema em Ancara, o presidente da Turquia, Abdullah Gul, afirmou que estudará o eventual pedido de um exílio, se ele for feito. O chefe de Estado disse, entretanto, não ter recebido nenhum sinal nesse sentido até agora.

Em 10 de janeiro, Assad reafirmou à imprensa que não deixará seu cargo e disse estar disposto a enfrentar os "terroristas" com "mão de ferro". Desde o dia 22, a Liga Árabe vem exortando Assad a deixar o poder e ceder espaço a seu vice-presidente, a quem caberia iniciar o processo de democratização do país.