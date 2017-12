Potências fecham acordo sobre programa nuclear do Irã O Irã e três potências da União Européia - Grã-Bretanha, Alemanha e França - alcançaram um acordo sobre o programa nuclear de Teerã, que ainda tem de ser aprovado pelas respectivas capitais, anunciou hoje o principal negociador iraniano, Hossein Mousavian. O acordo afastaria temores de que a república islâmica estaria buscando desenvolver armas nucleares, como suspeitam os Estados Unidos e Israel. As negociações foram finalizadas em Paris no sábado. Detalhes do acordo não foram anunciados. Mas no mês passado, os três países europeus haviam oferecido um acordo comercial e teconolgia nuclear pacífica - incluindo um reator de pesquisa de água leve - se o Irã prometesse suspender indefinidamente o enriquecimento de urânio em suas usinas. Ao mesmo tempo, legisladores no Parlamento iraniano, dominado pelos conservadores, pressionam pela aprovação de um projeto de lei banindo a produção de armas nucleares num gesto para conquistar a confiança da comunidade internacional