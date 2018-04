Potências iniciam negociações sobre aplicação de sanções ao Irã

NOVA YORK - O grupo formado pelas seis principais potências do mundo iniciou conversações nesta quinta-feira, 8, para discutir a imposição de novas sanções ao Irã por conta do controvertido programa nuclear deste país.

Os enviados do Reino Unido, China, França, Rússia, EUA - todos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - e Alemanha se reuniram a portas fechadas para discutir o esboço de uma resolução para impor sanções contra a Guarda Revolucionária que, acredita-se, está envolvida em atividades de proliferação nuclear.

Um enviado da China às Nações Unidas disse que se trata de uma "negociação importante". Essa é a primeira vez que a China participa de uma reunião com as sanções como tema principal. Os chineses têm se recusado a apoiar as sanções pretendidas pelas outras potências, já que são aliados próximos do Irã.

As potências reunidas acusam o Irã de faltar com transparência e cooperação com as investigações da Agência Internacional de Energia Atômica (AEIA) e receiam que a República Islâmica mantenha o programa nuclear para a fabricação de armas de destruição em massa. Teerã, porém, nega as acusãções e garante que o enriquece urânio com fins pacíficos, embora recuse as ofertas da agência reguladora da ONU de enviar o material ao exterior e recebê-lo enriquecido a nívels seguros para uso civil. As informações são da Dow Jones.