Potências mundiais e Irã retomam diálogo nuclear

A chefe da política externa da União Europeia (UE), Catherine Ashton, lidera o grupo chamado P5+1. Esse grupo reúne os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (CS) da ONU, com poder de veto - China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos -, mais a Alemanha. A delegação iraniana é liderada pelo principal negociador nuclear do país, Saeed Jalili.

As potências lideradas por Washington temem que o Irã busque secretamente armas nucleares, mas o governo iraniano afirma ter apenas fins pacíficos, como a produção de energia. O impasse já resultou em quatro rodadas de sanções contra o Irã por seu programa nuclear no CS da ONU. As informações são da Dow Jones.