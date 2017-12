Poucas esperanças de sobreviventes ao naufrágio no Senegal Diminuíam as esperanças de encontrar sobreviventes da balsa senegalesa Le Joola, que naufraugou na costa de Gâmbia na quinta-feira à noite. Do total de 796 pessoas que estavam a bordo, apenas 62 foram resgatadas com vida, e 200 cadáveres já foram recuperados. A maioria dos passageiros era de senegaleses e guineenses, mas pelo menos 15 europeus também viajavam na balsa.