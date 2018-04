Pouco se sabe sobre possível sucessor

Tímido, fã do jogador americano de basquete Michael Jordan, amante do esqui e conhecido por apartar brigas no pátio de sua escola. Esse era Kim Jong-un, tido como o sucessor do regime da Coreia do Norte. Enquanto nos anos 90 grande parte da população do país passava fome, os três filhos do ditador Kim Jong-il viviam como príncipes nas caríssimas escolas privadas da Suíça. Kim Jong-un, o mais novo dos três, hoje com 26 anos, foi aluno da Escola Internacional de Berna. Lá, aprendeu inglês, francês e alemão. Os principais jornais sul-coreanos revelaram que ele teria sido o escolhido pelo ditador para sucedê-lo. Já outras fontes alertaram que tudo não passa de especulação e uma mudança de poder não estaria prestes a ocorrer. O "Querido Líder" Kim Jong-il assumiu em 1994, depois da morte do pai, o "Grande Líder" Kim Il-sung. Em 2012, o regime planeja grandes celebrações para marcar o centenário do nascimento de Kim Il-sung. Na Suíça, a vida dos filhos do ditador é cercada de mistérios. Kim Jong-un seria o segundo filho do líder norte-coreano com a dançarina Ko Yong-hi, que não resistiu a um câncer e morreu em 2004. Em 1998, Jong-un deixou a Suíça com apenas 15 anos. Mas, segundo a revista local L?Hebdo, ele permaneceu no país com um outro nome, Pak Chol. Esse pseudônimo o teria ajudado a evitar a imprensa ou chamar a atenção na pequena cidade de Berna. Apesar de ser capital do país, a cidade não tem mais de 120 mil habitantes. "Ele era um rapaz tímido e introvertido que gostava muito de esportes de equipe. Ele admirava muito Michael Jordan e o ator Jean-Claude Van Damme", afirmou à revista Ron Schwartz, um ex-aluno canadense. Mas pouco se conhece da vida particular do herdeiro, além de seus ídolos - como os de qualquer adolescente nos anos 90. Ele seria humilde e simpático com os filhos de diplomatas americanos e acabou ficando conhecido por ser um dos que ajudavam a apaziguar brigas no colégio frequentado por filhos de algumas das famílias mais ricas do mundo. Um carro com motorista o buscava todos os dias na escola, algo surpreendente na Suíça onde as crianças - mesmo as de famílias ricas - costumam andar a pé ou de ônibus. O jovem norte-coreano só não escondia que adorava esquiar nos Alpes. Nos anos 90, outro filho do ditador também estudava na Suíça. Tratava-se de Jong-nam, o mais velho e hoje com 38 anos. Apaixonado por cassinos, ele era considerado como o favorito para suceder a seu pai. Mas foi pego tentando entrar com um passaporte falso no Japão em 2001. Na época, ele disse que queria visitar o parque da Disney em Tóquio. O filho do meio do diretor também estudou na Suíça. Jong-chol, tido por pessoas próximas a ele como "afeminado", também esteve em Berna nos anos 90, num colégio que chega a custar mais de US$ 25 mil por ano. No final dos anos 90, o jornal The New York Times revelou que entre 2 milhões e 3 milhões de pessoas teriam morrido na Coreia do Norte naquela década por causa da fome. Os suíços, conhecidos por sua neutralidade, fazem parte da comissão que garante o cumprimento do armistício entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, assinado em 1953. Nos anos 90, a Suíça foi um dos primeiros países a anunciar uma ajuda humanitária para Pyongyang. O auxílio acabou se transformando num compromisso de longo prazo. Neste ano, Berna dará mais de US$ 5 milhões em ajuda - dinheiro usado para aumentar a produtividade agrícola do país. Isso não impediu que, em 2006, os suíços impusessem sanções contra os norte-coreanos por causa do teste nuclear.