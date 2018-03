Pouso de emergência na Austrália deixa 40 feridos Um grupo de até 40 passageiros e tripulantes sofreu ferimentos, alguns com fraturas e cortes, quando um jato comercial da empresa aérea australiana Qantas mudou subitamente de altitude e fez um pouso de emergência num campo de aviação em Learmonth, no estado da Austrália Ocidental. O Airbus A330-300 seguia de Cingapura para Perth, capital do estado australiano, e estava a 1.100 km de seu destino. A Qantas, maior companhia aérea da Austrália, é conhecida como uma das mais seguras do mundo, mas registrou uma série de incidentes mecânicos nos últimos meses. Em agosto, os órgãos de investigação da segurança aérea anunciaram a realização de uma inspeção na empresa. No incidente desta terça-feira, a aeronave transportava 303 passageiros e 10 tripulantes. A Qantas não informou o que causou a mudança de altitude, mas disse que dará mais detalhes logo que estiverem disponíveis. As informações são da Dow Jones.