Povo americano acha Bush mais confiável contra o terror Os eleitores americanos deram ao presidente George W. Bush crédito por proteger o país e confiam mais nele que no senador John Kerry para combater o terrorismo. Esses fatores superaram o descontentamento com a economia e com os rumos da guerra no Iraque. A eleição de terça-feira encontrou os EUA divididos em todo tipo de questão - do papel do governo ao casamento gay. Bush havia dito que a questão central do pleito seria "em quem você confia", e a maioria disse que, quando o assunto é combater terroristas, a confiança maior está em Bush, de acordo com pesquisas realizadas pela Associated Press no fechamento das urnas. Embora sete entre 10 eleitores se dissessem preocupados com outro ataque em território americano, a maioria disse se sentir mais segura hoje do que há quatro anos. Essa maioria favoreceu Bush.