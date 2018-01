Povo derruba símbolo do poder de Saddam Caiu. Às 17h50 desta quarta-feira (11h50 em Brasília), foi ao chão a estátua de oito metros de Saddam Hussein que estava na Praça El Ferdous, na praça central de Bagdá. A estátua foi atacada por um grupo de manifestantes que, depois de muita dificuldade, acabou derrubando-a do pedestal. Os manifestantes tinham chamado um tanque americano para ajudá-los a pôr abaixo a estátua, que haviam laçado com um cabo de metal e atacado com golpes de marreta. Logo, dezenas de jovens subiram no tanque e o usaram para escalar a base do monumento. Pouco antes da derrubada, soldados americanos cobriram o rosto de Saddam na estátua com uma bandeira dos Estados Unidos. Rapidamente, no entanto, a bandeira foi retirada e substituída por uma do Iraque. A estátua, que mostra Saddam Hussein com a mão direita levantada e olhando para o horizonte sobre um imenso pedestal, exigiu o trabalho de uma dezena de homens por mais de uma hora para que caísse, enquanto se concentrava um número cada vez maior de populares ao seu redor, e muitos jornalistas. A cena foi filmada pelos canais de televisão de todo o mundo e seguida com curiosidade nos países árabes. Após a queda da estátua, manifestantes depedraram o que restou do monumento. Veja o especial :