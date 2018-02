Povo está cansado de ineficácia e corrupção, diz vice paraguaio O vice-presidente do Paraguai, Julio César Franco, atribuiu nesta segunda-feira à "ineficácia, corrupção e impopularidade" do presidente Luis González Macchi a origem dos protestos de rua no país que levaram o governo a decretar estado de exceção. Ele condenou a "repressão inusitada" do governo contra a população. Ele fez a declaração ao canal de notícias por cabo TN, de Buenos Aires, onde se encontrava nesta segunda. "Não tenho compromissos com González Macchi, mas com o povo paraguaio." Franco pertence ao Partido Liberal Radical (PLRA) Autêntico, de oposição a González Macchi, do Partido Colorado. Quando o presidente Raúl Cubas renunciou, seu vice, González Macchi, assumiu a chefia do Estado, e as autoridades eleitorais convocaram eleições para a vice-presidência, vencidas pelo opositor Franco. O Partido Liberal declarou sua solidariedade às manifestações populares "contra o governo corrupto de González Macchi". Para Franco, a população busca soluções para fome, pobreza, corrupção e impunidade e pede uma reforma do Estado. "Eu seria um irresponsável em relação a todo o povo paraguaio se dissesse que isso (os protestos) é organizado por só um setor. Todo o povo está aí: liberais, conservadores, centro-esquerdistas, camponeses, profissionais", disse Franco, negando acusações de que seu partido está organizando manifestações contra o presidente. "Vou ter o apoio de todo o povo paraguaio", afirmou, referindo-se á possibilidade de ter de assumir a presidência.