Povoado que linchou prefeito nomeia "governo" na Bolívia A população do povoado boliviano de Ayo Ayo, que linchou e queimou o cadáver do prefeito local, nomeou seu próprio "governo" e exigiu a libertação dos suspeitos do crime, ocorrido na semana passada. Durante uma assembléia na praça central da cidade, os residentes designaram o dirigente da Central Agrária, Cecilio Huanca, como chefe de seu "governo" e também anunciaram a criação de uma "polícia sindical". Em um discurso à comunidade, Huanca advertiu que "não permitiremos o retorno da polícia, porque ela demonstrou cumplicidade para com os corruptos". Os agentes responsáveis pela ordem e outras autoridades abandonaram a localidade por falta de garantias de segurança e o Estado ainda não conseguiu recuperar o controle do povoado - localizado cerca de 87 quilômetros ao sul de La Paz -, perdido depois do assassinato do prefeito Benjamín Altamirano. Na semana passada, um grupo de residentes seqüestrou, linchou e depois queimou o cadáver do prefeito, que era acusado de corrupção. Toda a população assumiu a autoria do homicídio, que foi classificado pelos habitantes como um "ato de justiça". Todos no povoado se negam a delatar os autores materiais do assassinato.