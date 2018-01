Powell acusa Belgrado de não colaborar com tribunal da ONU Os Estados Unidos acusaram a Iugoslávia de obstruir o trabalho do Tribunal Penal Internacional (TPI), sediado em Haia. O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, afirmou nesta segunda-feira, à promotora Carla del Ponte, que Washington vai redobrar os esforços para obter mais colaboração de Belgrado. "Disse à ela (Carla del Ponte) que redobraremos os esforços para obter o tipo de colaboração que necessitamos para ter acesso ao material de arquivo", salientou Powell. O secretário de Estado acrescentou que ainda deve decidir se Belgrado satisfez as condições exigidas para obter uma ajuda de US$ 40 milhões. Washington deve decidir antes de 31 de março se Belgrado cumpriu os requisitos, que incluem, entre outros itens, a colaboração com o TPI e a libertação dos prisioneiros kosovares das prisões sérvias.