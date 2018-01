Powell admite que não há armas proibidas no Iraque A administração Bush parece pronta para abandonar uma das maiores justificativas que apresentou ao mundo para ir à guerra contra o Iraque: os supostos arsenais de armas químicas e biológicas de Saddam Hussein. O secretário de Estado Colin Powell, que deu o alarme numa dramática apresentação à ONU em 2003, virtualmente retirou a afirmação durante um depoimento ao Comitê de Assuntos Governamentais do Senado. "Existiam todas as razões para se acreditar que havia os arsenais", defendeu Powell. "Existiam questionamentos sobre o tamanho dos arsenais, mas todos nós acreditávamos que havia arsenais". Entretanto, disse Powell ao responder uma pergunta da senadora republicana Susan Collins, "no fim não encontramos nenhum arsenal". A tarefa agora, adiantou, é "voltarmos atrás e descobrir por quê tínhamos um julgamento diferente". Desde a guerra, Powell afirmou ter descoberto que "algumas das fontes que usei como base para a apresentação do julgamento às Nações Unidas eram imperfeitas". Ele não deu mais detalhes.