Powell anuncia ajuda ao Sudão O secretário de Estado americano, Colin Powell, anunciou hoje a ampliação do programa de ajuda alimentar dos EUA para as vítimas da seca no Sudão e a intensificação dos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra civil no país, que já dura 18 anos e causou a morte de 2 milhões de pessoas, segundo estimativas de agências humanitárias. Powell fez o anúncio na capital de Uganda, Kampala, última etapa de seu giro pela África iniciado na semana passada. Um barco com 17 toneladas de trigo foi enviado ao norte do Sudão pela Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAid), segundo Powell. Até agora, a maior parte da ajuda americana de US$ 1,2 bilhão desde 1989 tinha como destino o sul do Sudão, dominado pelos rebeldes. Ressaltando a "situação desesperadora" do país, Powell prometeu enviar um total de 40 toneladas de grão para o Sudão nos próximos meses.