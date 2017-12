Powell anuncia reabertura de ponte entre Usbequistão e Afeganistão Uma ponte na fronteira entre o Usbequistão e o Afeganistão será reaberta amanhã, pondo em serviço uma importante rota para a distribuição de ajuda humanitária, anunciaram hoje o secretário de Estado, americano, Colin Powell, e o presidente usbeque, Islam Karimov. A "Ponte da Amizade" estava fechada desde 1996. Funcionários americanos aguardavam sua reabertura para acelerar a entrega de comida e medicamentos na região norte do Afeganistão. "Isto facilitará o fluxo de ajuda humanitária", disse Powell. Por sua parte, o líder usbeque disse durante uma entrevista coletiva conjunta que a "abertura da ponte é muito importante do ponto de vista político, econômico e humanitário". O anúncio foi feito em um momento em que Powell realiza uma vista por três antigas repúblicas soviéticas na Ásia Central - Usbequistão, Quirguistão e Casaquistão -, que agora são importantes aliadas dos Estados Unidos em sua luta contra o terrorismo. As três nações, predominantemente muçulmanas, fazem fronteira com o Afeganistão e ofereceram ajuda ao esforço bélico. Em troca os Estados Unidos ofereceram US$ 100 milhões para cada país. Powell disse durante a entrevista que espera que uma força internacional de paz possa começar a ingressar no Afeganistão em breve.