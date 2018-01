Powell assume negociações para libertação de jornalista O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, assumiu hoje as negociações pela libertação do jornalista do Wall Street Journal seqüestrado no Paquistão. Powell afirmou que "estamos fazendo todo o possível para conseguirmos" a libertação do repórter Daniel Pearl. O secretário disse também que conversou por telefone com o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, sobre Pearl, e que o líder garantiu que fará "o melhor" para que a situação seja resolvida. "Temos que nos preocupar com a segurança (de Pearl)", afirmou Powell. Mas, disse ele, "as exigências dos seqüestradores não podem ser cumpridas nem entrar nas negociações". Entre essas exigências está um tratamento melhor para os prisioneiros na base da marinha dos EUA em Guantánamo, Cuba, e o retorno de detidos paquistaneses ao Paquistão. Em outra frente, o secretário do Tesouro dos EUA, Kenneth Dam, que viajará ao Paquistão e à Índia na próxima semana, afirmou que irá "encorajar o governo do Paquistão a fazer todo o possível para conseguir uma rápida libertação" de Pearl.