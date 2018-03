Powell chega ao Oriente Médio para tentar salvar plano de paz O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, desembarcou na manhã desta sexta-feira em Jerusalém (Israel) para conversar com os líderes israelenses e palestinos sobre um cessar-fogo e a continuação do plano de paz ?mapa da rota?. A visita de Powell começou com uma reunião com o secretário de Estado israelense, Silvan Shalom, e em seguida com o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. Mais tarde, Powell viajará para Jericó, no sul da Cisjordânia, onde vai se encontrar com o primeiro-ministro palestino, Mahmud Abbas, e com outros membros da Autoridade Nacional Palestina. Assim que desembarcou em Jerusalém, Powell mostrou-se confiante e afirmou que israelenses e palestinos diminuíram suas divergências sobre a retirada israelense dos territórios autônomos palestinos. ?Acredito que o número de questões pendentes são menores e que as divergências estão terminando.?