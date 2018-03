Powell chega ao Paquistão em busca de apoio militar O secretário de Estado dos EUA, Collin Powell, chegou hoje ao Paquistão para negociar com autoridades do país a reabertura dos laços militares e para encorajar a redução das tensões com a Índia com relação a Caxemira. Powell irá encontrar-se amanhã com o presidente do Paquistão, Gen. Pervez Musharraf. Em seguida, Powell viajará a Índia para negociar, na quarta-feira, com o primeiro-ministro indiano, Atal Bihari Vajpayee. O apoio do Paquistão é visto como crucial para a campanha antiterrorista dos EUA no Afeganistão. A caminho do Paquistão, Powell pediu a Musharraf que tenha coragem política para dar aos EUA o direito de usar suas bases aéreas para facilitar as atividades militares norte-americanas ao longo da fronteira com o Afeganistão. Powell também pediu a colaboração da Índia. Autoridades norte-americanas reconhecem que nenhum desses dois países será de muita ajuda se suas energias forem minadas pelo confronto sobre a Caxemira, uma disputa que já dura mais de 50 anos. Esta é a primeira viagem ao exterior de Powell desde os ataques terroristas do dia 11 de setembro nos EUA. Apesar dos esforços dos EUA, as forças armadas da Índia bombardearam esta manhã postos paquistaneses na zona disputada da Caxemira. Leia o especial