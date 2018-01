Powell cobra ajuda da Otan na ocupação do Iraque O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, disse ter recebido respostas positivas, depois de pedir à Otan que desempenhe um papel maior na estabilização do Iraque. ?Exortamos a aliança a examinar como poderia fazer mais para apoiar a paz e a estabilidade no Iraque?, disse o secretário americano durante uma reunião de chanceleres de países-membros da organização. Depois das reuniões, Powell afirmou que ?nenhum único membro aqui hoje... falou contra a possibilidade de um papel ampliado da Otan no Iraque?. Países-membros aliados aos EUA na ocupação, como Espanha e Itália, já sugeriram um envolvimento militar direto da Otan no Iraque em 2004. Powell disse que uma possibilidade seria a Otan assumir a divisão de forças de paz atualmente sob comando da Polônia. Mas os ministros reunidos em Bruxelas deixaram claro que nenhuma decisão será tomada tão cedo. Diplomatas disseram que França e Alemanha gostariam de ver a ONU supervisionando mais das ações militares no Iraque antes de autorizar o envolvimento da Otan.