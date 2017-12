Powell cobra do Sudão controle sobre milícias O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, disse que o governo sudanês deve refrear as milícias que atuam no oeste do país. Falando a repórteres enquanto se dirigia ao Sudão, o secretário definiu a situação na província de Darfur como ?horrorizante?, e disse que uma ação rápida é necessária, ?porque a taxa de mortalidade vai subir significativamente nos próximos meses?, não importa quanta ajuda venha do exterior. Logo depois de chegar, Powell se reuniu com o presidente Omar El-Bashir. Além de pedir que o governo detenha as milícias árabes, que vêm massacrando a população negra de Darfur, Powell disse que pretendia instar Bashir a retomar o processo de paz para a região e permitir o acesso irrestrito de grupos de apoio humanitário. Segundo o secretário de Estado, a Líbia se propôs a facilitar a entrega de suprimentos para a área. Amanhã, Powell campos de refugiados em Darfur. Representantes das Nações Unidas definiram a situação ali como a pior crise humanitária da atualidade.