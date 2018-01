Powell começa diálogo em Bruxelas O secretário de estado norte-americano, Colin Powell, começou seus encontros, esta manhã, na sede da OTAN, em Bruxelas, onde foi recebido pelo secetário geral da Aliança Atlântica, George Robertson. Na primeira grande reunião de oficiais de alto-escalão depois que os Estados Unidos e Inglaterra declararam guerra ao Iraque dia 19 de março, Powell terá uma série de mais de 20 encontros a portas-fechadas com ministros de relações exteriores da União Européia (UE) e da Otan. Powell indicou que gostaria de centrar suas discussões na transição política do Iraque após a guerra e qual será o papel das Nações Unidas no processo de reconstrução. O governo norte-americano quer se encarregar da reconstrução do Iraque por um "tempo determinado", caso o regime Saddan Husseim seja derrotado, sob a alegação de que pagaram todos os ônus para tal. Os europeus defendem que todo o processo esteja nas mãos da ONU, vislumbrando assim uma partipação de suas empresas na reconstrução. Segundo o programa de Powell, divulgado pela delegação que o acompanha, o secretário de estado terá encontros bi-laterias de quinze minutos. Os primeiros foram seus homólogos tcheco e húngaro, Cyril Sloboda et Lazlo Kovacs. Depois foi a vez da espanhola Ana Palacio, o italiano Franco Frattine e o francês Dominique de Villepin. A manhã foi encerrada pela reunião com a troika européia, que neste caso está representada pelo chanceler da UE, Javier Solana, o comissário europeu de relações exteriores, Chris Patten, e o homólogo grego, George Panpandreóu, na condição de presente do bloco europeu. Logo deppois, foi iniciado o almoço com 22 homólogos de países membros da UE e da Otan. O chefe da diplomacia norte-americana verá separadamente, durante à tarde, os ministros das relações exteriores o alemão, Joschka Fischer, e o russo Igor Ivanov. Ainda terá uma reunião com a alta instância da Aliança Atlântica. Esquema de Segurança A visita de surpresa anunciada pelo secretário de estado norte-americano, Colin Powell, a Bruxelas acabou dispensando algumas praxes habituais dessas reuniões, como credenciamento de imprensa antecipado. Porém, todos os encontros, inclusive almoço, foram organizados na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), localizada no norte da capital européia, por "razões de segurança", segundo informações das assessorias de imprensa da União Européia (UE). O esquema de segurança colocado em prática hoje é o de alerta máximo, ou o mesmo utilizado nos dias que seguiram os atentados terroristas de 11 de setembro (2001) a Nova York e Washington. Todos os carros com acesso ao local passam por câmeras, dispostas no chão para checagem da parte inferior. E, mesmo assim, cada veículo é verificado por dentro. Todas as pessoas devem apresentar identificações oficiais e todos são também monitorados por detectores de metal. As avenidas arredores não foram bloqueadas e não há manifestações na porta até o momento, o que era esperado. Powell chegou à sede da Otan às 9 da manhã (4 da manhã, hora de Brasília), mas está na Bélgica desde ontem à noite, em local não divulgado. Veja o especial: