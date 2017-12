Powell confirma busca de apoio do Irã O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, confirmou os informes de que o governo dos EUA estão tentando obter apoio do Irã para o combate ao terrorismo. Powell disse que o ministro das Relações Exteriores britânico, Jack Straw, vai levar uma mensagem dos EUA ao governo iraniano em sua visita a Teerã, nos próximos dias. "Nós conversamos com o primeiro-ministro, Tony Blair, sobre a visita do ministro Straw ao Irã. Também tivemos outros contatos com o Irã, por meio de outros canais. E, como eu havia dito anteriormente, estamos ansiosos para explorar quaisquer oportunidades de cooperação que possam existir para a luta contra todas as formas de terrorismo", disse Powell. Ele se recusou a esclarecer qual seria a mensagem que os EUA estão enviando ao governo iraniano. "Acho melhor deixar que o ministro Straw entregue qualquer mensagem que ele escolher, depois da nossa conversa, ao invés de discuti-la aqui", acrescentou o secretário.