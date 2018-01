Powell confirma que se reunirá com delegação palestina O secretário americano de Estado, Colin Powell, confirmou hoje que se reunirá com uma delegação palestina depois de encerrar sua viagem por países asiáticos. A imprensa palestina informou que o encontro será quinta-feira. O negociador palestino Saeb Erekat disse que integrará o grupo, com o ministro do Interior, Abdel Razek Yahiya, e o de Finanças, Maher al-Masri. Os dois últimos reúnem-se antes, terça-feira, com o ministro de Defesa de Israel, Biniyamin Ben-Eliezer.