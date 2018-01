Powell consegue concessões da Turquia para a guerra Os EUA e a Turquia firmaram um acordo pelo qual esse país permitirá que as tropas americanas usem seu território para abastecimento de alimentos, combustível e outros bens necessários em sua intervenção militar no Iraque. O governo turco também vai autorizar, pela primeira vez, a aterrissagem, nas bases do país, de aviões militares americanos com problemas e soldados feridos em batalhas, embora esse tipo de ajuda já esteja ocorrendo informalmente, segundo fontes locais. Os feridos poderão ser tratados na própria Turquia. O compromisso foi anunciado hoje à tarde pelo chanceler da Turquia, Abdullah Gul, e o secretário americano de Estado, Colin Powell, que se reuniu com várias autoridades turcas, em Ancara, para recompor as relações entre os dois países, abaladas depois que o Parlamento da Turquia se recusou, no mês passado, a aprovar a entrada de 62 mil soldados americanos no país, para abrir uma frente norte na guerra contra o Iraque. Gul frisou que o novo acordo não vai requerer o aval dos parlamentares. Esse endosso seria difícil de obter e poria em risco a unidade do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), no governo, pois boa parte de sua bancada no Parlamento estaria disposta a votar novamente contra o ingresso das tropas estrangeiras. O acerto entre Gul e Powell tornará mais fácil para o Congresso americano aprovar uma ajuda econômica de US$ 1 bilhão para a Turquia, como parte do pedido suplementar de verbas solicitado pelo presidente dos EUA, George W. Bush, para cobrir os custos da guerra no Iraque, estimados, nesta primeira fase, em US$ 74,7 bilhões. O governo não divulgou os detalhes sobre o abastecimento das forças americanas e não ficou claro se eles incluirão armamento e passagem de veículos militares. Powell reiterou que o governo americano ficou desapontado pela decisão da Turquia de recusar o ingresso dos 62 mil soldados para a invasão do Iraque - uma operação que, segundo analistas militares, encurtaria a guerra e reduziria o número de vítimas. Mas, na coletiva de imprensa, destacou a satisfação com o novo acerto. "Nós resolvemos todas as questões mais importantes sobre a provisão de suprimentos através da Turquia para aquelas unidades que estão desempenhando um trabalho maravilhoso no norte do Iraque para manter a situação estável", disse Powell. "Alimentos, combustível e outra ajuda humanitária serão transportados através da Turquia. Existe um acordo mútuo", complementou Gul. A abertura dessa rota de suprimentos é muito importante porque sai muito caro para os EUA enviar todos o material por via aérea para a região curda no norte do Iraque, como vem sendo feito. Gul e Powell também estabeleceram a criação de uma equipe de monitoramento da fronteira da Turquia com o Iraque para garantir a estabilidade na região. A Turquia teme que um levante da minoria curda iraquiana, concentrada no norte do Iraque, leve à criação do Estado do Curdistão, um velho projeto dessa etnia. No território turco, predominantemente no sudoeste, vivem cerca de 12 milhões de curdos, e há vários grupos pleiteando a autodeterminação. A população curda do Iraque está apoiando a intervenção militar americana, mas seus líderes ameaçaram combater as tropas turcas, se entrarem na região, que eles administram com autonomia desde o fim da Guerra do Golfo (1991). Os EUA advertiram a Turquia de que não aceitarão que mande tropas para o país vizinho, pois isso desencadearia um novo confronto que poria em perigo seu esforço de guerra. Hoje, Powell voltou a dizer que "não há razão para a Turquia enviar tropas". Em seu caminho para Bruxelas, onde se reúne amanhã com líderes da União Européia e da Otan, Powell fez uma visita relâmpago a Belgrado. Em conversas com líderes da Sérvia e Montenegro, Powell - a mais alta autoridade dos EUA a visitar Belgrado desde 1997 - sublinhou o compromisso de Washington com a república dos Bálcãs em sua luta para conter o crime organizado e levar à justiça suspeitos de crimes de guerra. Veja o especial :