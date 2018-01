Powell critica a educação no mundo islâmico O governo Bush aconselha os governos de países árabes e islâmicos a educar as crianças ensinado-lhes algo além da doutrina muçulmana, disse o secretário de Estado Colin Powell. ?Eles têm de educar seus jovens não apenas nos princípios do Islã e da religião islâmica, mas ... para o século XXI?, disse Powell em entrevista a uma rádio americana. ?Eles têm de desenvolver talentos. Eles têm de ensinar a ler e escrever, ciência e matemática?. O secretário de Estado disse ter conversado com líderes de países islâmicos de todo o mundo. ?Deixamos claro a eles que o Islã é uma grande religião?, afirmou. ?Mas se eles vão pegar os jovens e colocá-los nessas madrasas, nessas escolas que não fazem nada além de doutriná-los nos piores aspectos de uma religião, então eles estão fraudando a si mesmos, colocando-se para trás e ensinando ódio?. Powell disse que o governo Bush já deixou claro para a Arábia Saudita que o século XXI exigirá mudanças na sociedade do reino. ?Mas fazemos isso como amigos, e não precisamos impor nada ou fazer sermão?, explicou. Os EUA precisam da Arábia Saudita, mas ?há certas políticas que eles têm com que não concordamos?, disse. ?Eles têm uma cultura diferente, uma sociedade diferente - fazem coisas que não seriam aceitáveis para nós?.